矽谷富豪被控阻止公眾進入半月灣Martins海灘

加州海岸委員會和加州土地委員會週一於San Mateo縣高等法院聯合起訴矽谷一名富豪,指控他限制公眾進入中半島半月灣Martins海灘的權利。

矽谷公司Sun Microsystems共同創始人Vinod Khosla,在2008年以3,250萬元買入圍繞Martins海灘88英畝的土地,在2009年以擁有通往海灘的道路為由封閉該道路,阻止民眾進入海灘。

該訴訟要求法庭宣告公眾有到海灘的權利,並頒令禁止Khosla的公司限制公眾進入海灘。

目前委員會已經蒐集到證據,有超過200個家庭早在1920年代就開始使用Martins海灘,至今已經接近一個世紀,因此公眾有權使用海灘。

目前Khosla暫時未對最新的訴訟作出回應。

