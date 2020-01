【KTSF】

美國與伊朗官員透露,伊朗在當地時間星期三早上發射巡航導彈,攻擊美軍在伊拉克的一個軍營,以報復美軍日前擊殺伊朗特種部隊將領蘇雷曼尼。

伊朗革命衛隊向紐約時報發聲明指,這次的報復行動也是由革命衛隊主導,伊朗革命衛隊也警告,如果美國的盟友容許美國繼續攻擊伊朗,他們也會遭到革命衛隊的報復。

美國暫時還未有回應。

