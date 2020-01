蘇雷曼尼下葬發生人踩人事故 最少40人亡

【有線新聞】

被美軍炸死的伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼,遺體在家鄉下葬,當地電視台報道葬禮發生人踩人事故,最少40死,超過210人受傷。伊朗國會通過將美國國防部及美軍列為恐怖組織,特朗普總統則表明,伊朗永遠不會擁有核武。

蘇雷曼尼的家鄉克爾曼週二為這名伊朗第二號人物舉行葬禮。與日前多場悼念儀式一樣,萬人空巷,當地電視台報道葬禮發生人踩人事故,造成傷亡。

自蘇雷曼尼上週被美軍空襲炸死以來,伊朗要員多次表明要嚴厲報復。

蘇雷曼尼的遺體在家鄉入土為安這一日,美伊角力手段相繼升級,伊朗國會一致通過動議,將美國國防部及美軍列為恐怖組織,動議亦包括增撥相當於2億歐元,加強伊朗防衛。

革命衛隊總司令則表明會將美國支持的地方變為火海,獲民眾呼應,要將美國在中東的盟友以色列滅亡。

華府就拒絕向伊朗外長扎里夫發出簽證,他原訂週四到紐約出席聯合國安理會會議,扎里夫指美國是怕有人去揭露真相,美國國務院未有回應。

對於伊朗已全面中止履行2015年核協議,特朗普於社交網站指,伊朗永遠不會擁有核武,他沒有加以解釋。

早前特朗普聲稱鎖定了52個伊朗目標,包括具重要文化價值的地點,伊朗總統魯哈尼強調沒人能威脅他們。

美國白宮高級顧問康韋則澄清華府沒鎖定文化遺產為襲擊目標。國防部長埃斯珀亦強調美軍會依法行事。

英國《泰晤士報》報道,國防部認為隨著蘇雷曼尼的葬禮結束,伊朗報復風險大增。英軍派遣20名高層到伊拉克巴格達,必要時撤離當地國民甚至軍人。

英國約有400名軍人在伊拉克執行反恐任務,另有1,000名公民從事石油、金融及保安相關工作。

