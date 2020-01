搵屋住專題：San Mateo縣附屬單位設計簡介會

【KTSF 劉瑩報導】

中半島San Mateo縣的屋主,如果想在自己原有住宅上加建第二單位或附屬單位,現在有個參觀加建設計的機會。

非牟利組織HEART旗下的GLADUR項目,將在1月中舉行兩場見面會,為大家展示不同加建結構,包括開放式單位一睡房及兩睡房的示範設計。

通常單是加建單位的設計,就需要花費屋主幾千元,並且耗時數月才能完成,HEART希望通過項目,為有興趣加建的屋主提供免費且綠色環保的標準加建設計方案。

組織同時會和San Mateo縣內各市府合作,對這些標準設計進行預審,加快屋主在這些城市進行加建審批的流程。

見面會還有環境顧問及設計師代表在現場聆聽屋主的需要,為大家提供專業建議。

時間是1月14日和15日晚上6點至8點,有興趣的民眾需提前預約,詳情請點擊:http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1101404813561&ca=5232e5db-a0c4-4dee-a8ee-960037b7ed3d

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。