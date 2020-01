電影大亨性侵案週二開審 再被控強姦性襲擊罪

【KTSF 張麗月報導】

捲入性侵醜聞的電影大亨Harvey Weinstein案週二正式展開審訊,他週一出席預審時,堅持自己是無辜。

Weinstein接受完背部手術之後,他週一走入紐約法庭,面對預審聆訊時,看起來顯得潺弱,他被指控的性侵案週二就正式開審,多名受害人週一提出控訴。

受害女星Rose McGowan說:”親愛的Harvey,無論你怎樣說謊,是你做的。”

受害女星Rosanna Arquette說:”不論這審訊或將來,Harvey將被追究行為責任。”

兩年前,紐約時報和紐約人報引述多名受害女性先後爆料,指控67歲的Weinstein性暴力、性騷擾和秘密和解等,至今有超過80名婦女指控Weinstein性行為不檢,Weinstein在紐約面對5項重罪,但案件只是集中提到其中兩名受害人。

週二開始挑選陪審員,預料為期兩星期,審訊可能持續到3月。

另外在週一,洛杉磯縣地檢處宣布正控告Weinstein強姦和性襲擊罪名。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。