電影大亨性侵案週二開審 再被控強姦性襲擊罪

【KTSF 張麗月報導】

捲入性侵醜聞的電影大亨Harvey Weinstein案週二正式展開審訊，他週一出席預審時，堅持自己是無辜。

Weinstein接受完背部手術之後，他週一走入紐約法庭，面對預審聆訊時，看起來顯得潺弱，他被指控的性侵案週二就正式開審，多名受害人週一提出控訴。

受害女星Rose McGowan說：”親愛的Harvey，無論你怎樣說謊，是你做的。”

受害女星Rosanna Arquette說：”不論這審訊或將來，Harvey將被追究行為責任。”

兩年前，紐約時報和紐約人報引述多名受害女性先後爆料，指控67歲的Weinstein性暴力、性騷擾和秘密和解等，至今有超過80名婦女指控Weinstein性行為不檢，Weinstein在紐約面對5項重罪，但案件只是集中提到其中兩名受害人。

週二開始挑選陪審員，預料為期兩星期，審訊可能持續到3月。

另外在週一，洛杉磯縣地檢處宣布正控告Weinstein強姦和性襲擊罪名。

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