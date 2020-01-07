特朗普與伊朗掀罵戰 國會擬立法抑制特朗普

【KTSF 馮政浩報導】

特朗普總統和伊朗官方罵戰，多國領袖就呼籲雙方克制，聯邦眾議院也打算立法，抑制白宮草率作出戰爭行為。

國會眾議長普洛西認為，不應草率行事，她表示，眾議院會提出及表決戰爭權力決議，限制特朗普可能做出的對伊朗軍事行動。

民主黨聯邦參議員Gary Peters說：”戰爭權在國會手上，開國先賢相信，有必要制衡行政權，我們知道過往我們和世界某處有衝突時，我們團結一起就會更強大。”

伊拉克總理馬哈地星期一和美國駐伊拉克大使杜勒會面，檢討最新發展，根據伊拉克發出的聲明強調，需要有聯合行動，落實所有外國軍隊撤離伊拉克，這個做法是根據伊拉克國會的決議，聲明指出現時處境的嚴重程度，而伊拉克是盡量避免捲入無止境的戰爭。

聯合國秘書長古特雷斯在新年談話呼籲各國要避免戰爭。

古特雷斯說：”我的訊息簡單明確，停止升級、盡量抑制、重啟對話、延續國際合作。”

北大西洋公約組織指出，擊殺伊朗軍事高層並非北約決定。

北約秘書長Jens Stoltenberg說：”這是美國決定，並非全球聯軍或是北約決定，盟國非常關注伊朗在中東地區的顛覆活動，伊朗支持不同的恐怖組織。”

中國就指責美國導致緊張情況，中國駐聯合國大使張軍說：”中國反對在國際關係使用武力，很明顯美國單方面冒險的軍事行動，違反國際關係基本原則，導致緊張情況。”

美國第二大石油公司Chevron已經宣布由伊拉克撤走所有美籍僱員和承包商，另外一些石油公司也密切注視伊拉克的情況發展。

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