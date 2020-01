特朗普與伊朗掀罵戰 國會擬立法抑制特朗普

【KTSF 馮政浩報導】

特朗普總統和伊朗官方罵戰,多國領袖就呼籲雙方克制,聯邦眾議院也打算立法,抑制白宮草率作出戰爭行為。

國會眾議長普洛西認為,不應草率行事,她表示,眾議院會提出及表決戰爭權力決議,限制特朗普可能做出的對伊朗軍事行動。

民主黨聯邦參議員Gary Peters說:”戰爭權在國會手上,開國先賢相信,有必要制衡行政權,我們知道過往我們和世界某處有衝突時,我們團結一起就會更強大。”

伊拉克總理馬哈地星期一和美國駐伊拉克大使杜勒會面,檢討最新發展,根據伊拉克發出的聲明強調,需要有聯合行動,落實所有外國軍隊撤離伊拉克,這個做法是根據伊拉克國會的決議,聲明指出現時處境的嚴重程度,而伊拉克是盡量避免捲入無止境的戰爭。

聯合國秘書長古特雷斯在新年談話呼籲各國要避免戰爭。

古特雷斯說:”我的訊息簡單明確,停止升級、盡量抑制、重啟對話、延續國際合作。”

北大西洋公約組織指出,擊殺伊朗軍事高層並非北約決定。

北約秘書長Jens Stoltenberg說:”這是美國決定,並非全球聯軍或是北約決定,盟國非常關注伊朗在中東地區的顛覆活動,伊朗支持不同的恐怖組織。”

中國就指責美國導致緊張情況,中國駐聯合國大使張軍說:”中國反對在國際關係使用武力,很明顯美國單方面冒險的軍事行動,違反國際關係基本原則,導致緊張情況。”

美國第二大石油公司Chevron已經宣布由伊拉克撤走所有美籍僱員和承包商,另外一些石油公司也密切注視伊拉克的情況發展。

