【有線新聞】

波多黎各發生6.4級地震,當地傳媒報道至少一人死亡。

在南部瓜亞尼亞,一座教堂的牆壁倒塌,波多黎各總督宣布進入緊急狀態,出動國民警衛隊救災。

地震發生在週二凌晨,之後有多次5級以上餘震,全島大範圍停電。

電力公司說島上其中一座發電廠損毀,為安全起見啟動自動斷電系統。

當局說通訊中斷,有待確認實際傷亡與損毀情況。

