【KTSF】

一年前在舊金山訪谷區遇襲重傷的華裔婆婆黃奕愛,留醫一年之後,上週五下午4點45分在Laguna Honda醫院去世。

黃婆婆的孫女余嘉雯週六發出聲明,通知媒體有關黃婆婆的死訊。

黃奕愛婆婆在去年1月8號在訪谷區晨運時遇襲受重傷,她的寓所亦遭爆竊,婆婆之後一直留醫,直至上週五逝世。

家屬和社區組織計劃週三早上7時,在Leland Ave 325號的訪谷區公園舉行追思會,亦會幫黃婆婆籌款舉行喪禮。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。