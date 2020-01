駐伊拉克美使館外圍及美軍基地等接連遇襲

【有線新聞】

中東局勢持續緊張,在伊拉克的美國大使館附近以及美軍駐守的基地,均受到火箭炮攻擊,特朗普總統警告,已經鎖定逾50個伊朗目標,可作又快又狠的攻擊,英國派兩艘軍艦到霍爾木茲海峽護航。

巴格達”綠區”的閱兵廣場,週六晚上遭到”喀秋莎火箭炮”攻擊,有汽車損毀,遇襲地點距離美國大使館不足一公里,大使館一度響起警報。

差不多同一時間,巴格達以北有美軍駐守的拜萊德空軍基地,亦遭到火箭炮攻擊。

攻擊期間,早前死於美軍空襲、伊朗革命衛隊”聖城部隊”指揮官蘇雷曼尼,以及親伊朗民兵組織”真主旅”領袖穆漢德斯的靈柩,正在多個伊拉克什葉派重鎮,包括聖城納杰夫巡遊,”真主旅”警告伊拉克安全部隊,遠離美軍駐伊拉克基地,至少一公里範圍。

特朗普警告,不想再看到任何威脅,美方已經鎖定52個伊朗目標,若伊朗攻擊美國公民或資產,美方將會作出又快又狠的攻擊。

特朗普沒有點明攻擊目標,只是說部分對伊朗及波斯文化極為重要。

伊朗革命衛隊早前揚言,會懲罰區內”伸手可及”的美國人,並提到有約35個可以攻擊的美國目標,包括駛經霍爾木茲海峽的美軍軍艦。

因應中東局勢升級,英國派兩艘護衞艦及驅逐艦,為所有駛經霍爾木茲海峽懸掛英國國旗的船隻護航,北約宣布暫停在伊拉克的軍事訓練任務。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。