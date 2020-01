伊朗政府以最高榮譽方式為蘇雷曼尼舉殯

【有線新聞】

伊朗政府為遭美軍擊殺的聖城部隊指揮官蘇雷曼尼舉殯,伊朗揚言會以軍事方式報復,又宣布全面中止履行核協議,伊拉克國會就通過無約束力決議,要求駐伊美軍撤走。

伊朗政府以最高榮譽方式送別國家第二把交椅蘇雷曼尼,最高領袖哈梅內伊領禱時與身邊的總統魯哈尼一起忍不住哭泣。

蘇雷曼尼在伊拉克遭美軍擊殺,女兒說父親的死不是終結,警告美國會面臨殺戮的黑暗日子。

接任聖城部隊指揮官的加尼表明會遵從固有路線,以驅趕美軍出區外為任。

蘇雷曼尼靈柩由汽車移送,繞過首都德克蘭多處,大批民眾上街送別,規模足以與已故伊斯蘭革命領袖高美尼80年代末的喪禮相比。

伊朗揚言會以軍事方式替蘇雷曼尼報復,哈梅內伊的軍事顧問指,伊朗不會假手區內結盟民兵,將會親自出手直接攻擊美軍軍事地點,更指若要結束這場戰爭,美國必須付出相同代價。

有美國情報部門偵察到,伊朗的彈道導彈部隊已在全國提升戒備,未知是防衛性質或準備攻擊。

德黑蘭政府同時宣布全面中止履行2015年核協議,不再限制濃縮鈾濃度和離心機數量,一切核開發,將按國家科技需要釐定,雖然仍然繼續與國際原子能機構合作,但實際上伊朗幾乎等同完全退出核協議,為研發核武掃除障礙。

下令這次擊殺行動的特朗普總統再次警告,一旦伊朗襲擊美國人或者美軍將領,美國會快速、全面、甚或以不合比例的方式還擊。

