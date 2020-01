【KTSF 郭柟報導】

最近有報告指,舊金山越來越多餐廳結業。

食評網站Yelp報告指,去年在舊金山有一共500間餐廳結業,其中一些是經營了10至20幾年以上的老字號。

有餐廳老闆相信,這個趨勢會持續,他們認為,舊金山的貴租,加上繁多的稅項,令小商業難以生存,逼使餐廳加價,加價也反映落消費者身上,令出外飲食變得奢侈。

市府提出了空置稅提案,懲罰將商鋪空置的業主,但是有餐廳商戶對該提案有保留,認為法例應要加大力度拯救整個餐飲業。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。