聖荷西男子加油站企圖點火 被警員開槍射傷

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剛剛踏入新的一年，南灣聖荷西發生今年第一宗涉及警員的槍擊案，一名男子被指企圖點燃油站的油泵，在手持金屬棒與警員對峙，男子被警員開槍打傷，情況穩定。

週六早上約7時15分，聖荷西Eastridge購物中心附近一個Arco油站的職員報警指，在油站發現一名可疑男子，他一隻手拿著油泵，另一隻手拿著打火機。

以防萬一，油站職員隨即切斷汽油的供應，根據911接線生的錄音，在場警員嘗試與該名男子交談，不過男子並沒有理會。

警方指，男子一度將紙張塞入油泵口，另一隻手啟動打火機，警員見到有火焰，男子更被指用金屬棒指向警方。

警方指出，警員曾多次使用較低殺傷力的武力，不過沒有用，最終警員向匪徒開槍。

警方表示，男子中槍後清醒，可以說話，他隨後被送往醫院治理，情況穩定，其中一名開槍的警員亦受輕傷。

在案件調查期間，兩名開槍的警員將會放有薪的行政休假，事發時，警員的隨身錄影正在運作，警方亦會研究片段。

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