聖荷西男子加油站企圖點火 被警員開槍射傷

【KTSF】

剛剛踏入新的一年,南灣聖荷西發生今年第一宗涉及警員的槍擊案,一名男子被指企圖點燃油站的油泵,在手持金屬棒與警員對峙,男子被警員開槍打傷,情況穩定。

週六早上約7時15分,聖荷西Eastridge購物中心附近一個Arco油站的職員報警指,在油站發現一名可疑男子,他一隻手拿著油泵,另一隻手拿著打火機。

以防萬一,油站職員隨即切斷汽油的供應,根據911接線生的錄音,在場警員嘗試與該名男子交談,不過男子並沒有理會。

警方指,男子一度將紙張塞入油泵口,另一隻手啟動打火機,警員見到有火焰,男子更被指用金屬棒指向警方。

警方指出,警員曾多次使用較低殺傷力的武力,不過沒有用,最終警員向匪徒開槍。

警方表示,男子中槍後清醒,可以說話,他隨後被送往醫院治理,情況穩定,其中一名開槍的警員亦受輕傷。

在案件調查期間,兩名開槍的警員將會放有薪的行政休假,事發時,警員的隨身錄影正在運作,警方亦會研究片段。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。