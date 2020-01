【KTSF】

美屬波多黎各週一早上發生黎克特制5.8級地震。

地震在當地時間清晨約6點半日出之前發生,地震引發山泥傾瀉、停電及建築物毀損。

這是過去一個星期,當地發生最強烈的地震,目前當局沒有收到傷亡報告。

