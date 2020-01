賓州5車連環相撞5死逾60傷 死者包括華裔旅遊巴司機

【KTSF】

賓夕法尼亞州Pittsburg市東南面一條收費公路,週日清晨發生至少5車連環相撞意外,造成5人死亡,超過60人受傷,有目擊者指,天氣轉變是意外的成因。

死者包括來自紐約市皇后區的58歲華裔旅遊巴司機Shuang Qing Feng,以及兩名乘客,當中包括9歲女童Jaremy Vazquez,以及35歲女子Eileen Zelis Aria。

另外兩名死者是駕駛UPS的司機,分別是53歲男子Daniel Kepner,和48歲男子Dennis Kehler。

意外發生在週日清晨約3時半,賓夕法尼亞州西部一條收費公路。

警方表示,初步懷疑一輛旅遊巴士在一個落斜的轉彎位,撞倒路邊的波堤,尾隨3輛有拖拉機的拖車及一輛私家車,懷疑收制不及,釀成今次意外。

現場有目擊者指,是天氣突然轉變導致今次意外,不過當局現階段未能證實事發成因。

當地警方指,肇事旅遊巴是從新澤西州出發開去辛辛那提,車上的大多數是來自日本及講西班牙語的乘客,傷者當中有兒童。

國家交通安全局正協助調查。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。