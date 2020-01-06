Palo Alto婦人街頭被強搶手袋 賊匪踏單車逃走

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南灣Palo Alto市上月有婦人被賊匪搶手袋，過程中被賊匪拖行數呎，警方發布疑犯的掃瞄，希望公眾協助破案。

事發於去年12月11日晚上約9時，女事主當時在University大街100號路段一邊步行，一邊低頭看手機，其間疑犯踏單車從後趨近，強搶她的手袋。

女事主緊拉著手袋不放，一度被拖行數呎，最後疑犯成功搶走手袋，女事主立即高呼求助，疑犯則踏單車逃離現場。

疑犯被指是非洲裔，年約40餘歲，瘦削身材，曲短黑髮，約6呎1吋高，重170磅，犯案時身穿深灰色外套，黑長褲。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡Palo Alto市警方，電話：(650) 329-2413，電郵：[email protected]。

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