Palo Alto婦人街頭被強搶手袋 賊匪踏單車逃走

南灣Palo Alto市上月有婦人被賊匪搶手袋,過程中被賊匪拖行數呎,警方發布疑犯的掃瞄,希望公眾協助破案。

事發於去年12月11日晚上約9時,女事主當時在University大街100號路段一邊步行,一邊低頭看手機,其間疑犯踏單車從後趨近,強搶她的手袋。

女事主緊拉著手袋不放,一度被拖行數呎,最後疑犯成功搶走手袋,女事主立即高呼求助,疑犯則踏單車逃離現場。

疑犯被指是非洲裔,年約40餘歲,瘦削身材,曲短黑髮,約6呎1吋高,重170磅,犯案時身穿深灰色外套,黑長褲。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Palo Alto市警方,電話:(650) 329-2413,電郵:[email protected]。

