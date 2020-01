【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Montclair社區居民,週日早上為上週二大除夕,在當地Starbucks咖啡店被搶劫然後死亡的華人工程師曾爍舉行燭光悼念活動。

悼念活動週日早上在奧克蘭Montclair社區的星巴克咖啡店舉行,有大批市民到場,死者曾爍的親友亦有到場,不少人都傷心落淚。

曾爍的表妹Jessie遠渡從紐約趕來,邊哭邊發言,指雖然中國以前是一孩政策,但曾爍就像她親哥哥一樣疼愛她,所以她從來不覺得只有自己一人,現在仍難以接受他已離世。

曾爍的手提電腦大除夕夜在咖啡店被搶,曾爍追趕匪徒時,被加速逃逸的車輛甩拋,頭部撞到停放的車輛,傷重死亡。

警方已經拘捕兩名年約20歲的疑犯,還有其他人在逃。

案發當天也是曾爍34歲的生日。

