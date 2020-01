【KTSF】

舊金山Market街市中心的路段,從本月底開始將禁止私家車行駛。

這是市府要將路上死亡人數減少至零計畫的一部分,從1月29日開始,從Steuart街到Van Ness Avenue的2.2英里路段,將禁止私家車使用,這也包括網的車輛。

禁令將不包括巴士、緊急車輛、殘障人士接駁車和計程車,但是私家車照舊可以開過Market街,只是不能在Market街上行駛。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。