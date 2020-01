南加兩歲男童被抽屜櫃壓死 宜家家居賠償4,600萬元

【KTSF】

南加州一名兩名男童,兩年前在家中被宜家家居(IKEA)生產的一個抽屜櫃壓著,最後傷重不治,其父母入稟法院控告宜家家居,宜家家居週一同意賠償4,600萬元和解訴訟。

男童Jozef Dudek是於2017年被70磅重的Malm抽屜櫃壓著,最後傷重不治,其父母翌年在費城法院入稟起訴宜家家居。

Dudek夫婦在訴訟中指控,宜家家居早知道Malm抽屜櫃有傾倒的危險,而且之前已有多名兒童受傷及死亡,但宜家家居卻沒有警告消費者該款抽屜櫃應固定在牆上才可使用,該款抽屜櫃曾於2016年被召回。

根據和解協議,宜家家居要與Parents Against Tip-overs組織會面,同時要加強宣傳,讓公眾知道Malm抽屜櫃被召回。

而Dudek夫婦將會捐出100萬元和解金給兒童安全組織,推動當局對抽屜櫃加強安全檢查。

宜家家居在聲明中,僅對Dudek夫婦表達深切慰問,並指出正應對這項非常重要的安全事件。

