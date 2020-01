Alameda市警方追緝4女子 疑在雜貨店盜竊

【KTSF】

東灣Alameda市警方正追緝4名女疑犯,她們涉嫌合謀在市內的Grocery Outlet雜貨店偷走載滿3輛購物手推車的貨品。

案發於1月4日晚上約9時左右,警方表示,4名疑犯步進店內後,合作偷走這些貨品,當時還有一名約11至12歲的男童同行,他疑似是薩摩亞或拉美裔。

5人得手後乘坐一輛90年代米白色福特Aerstar小型客貨車逃走。

各疑犯疑似是薩摩亞或拉美裔,其中一人年約25至29歲,身高約5呎9吋,體重約160磅,黑髮,犯案時身穿黑色連帽拉鏈上衣,上面印有綠色”Towngirl”一字,黑長褲旁邊有白間,腳穿黑色毛毛拖鞋。

第二名疑犯年約21至22歲,身高約5呎4吋,體重約160磅,黑髮,身穿黑色連帽拉鏈上衣,印有”Nike”品商標,黑褲旁邊有白間。

第三名疑犯身高約5呎5吋,體重約120磅,黑髮,身穿米色長裙,胸口有綁帶,腳穿印花拖鞋。

第四名疑犯年約50至55歲,身高約5呎5吋,體重約170磅,黑髮,身穿黑色外套,灰色運動褲,白色網球鞋。

任何有線索的人士,請聯絡Alameda市警方,電話:(510) 337-8340,案件編號:#20-00085。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。