Alameda市警方追緝4女子 疑在雜貨店盜竊

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東灣Alameda市警方正追緝4名女疑犯，她們涉嫌合謀在市內的Grocery Outlet雜貨店偷走載滿3輛購物手推車的貨品。

案發於1月4日晚上約9時左右，警方表示，4名疑犯步進店內後，合作偷走這些貨品，當時還有一名約11至12歲的男童同行，他疑似是薩摩亞或拉美裔。

5人得手後乘坐一輛90年代米白色福特Aerstar小型客貨車逃走。

各疑犯疑似是薩摩亞或拉美裔，其中一人年約25至29歲，身高約5呎9吋，體重約160磅，黑髮，犯案時身穿黑色連帽拉鏈上衣，上面印有綠色”Towngirl”一字，黑長褲旁邊有白間，腳穿黑色毛毛拖鞋。

第二名疑犯年約21至22歲，身高約5呎4吋，體重約160磅，黑髮，身穿黑色連帽拉鏈上衣，印有”Nike”品商標，黑褲旁邊有白間。

第三名疑犯身高約5呎5吋，體重約120磅，黑髮，身穿米色長裙，胸口有綁帶，腳穿印花拖鞋。

第四名疑犯年約50至55歲，身高約5呎5吋，體重約170磅，黑髮，身穿黑色外套，灰色運動褲，白色網球鞋。

任何有線索的人士，請聯絡Alameda市警方，電話：(510) 337-8340，案件編號：#20-00085。

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