影評：好萊塢版恐怖片《咒怨》第四次出擊，魅力何在

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

恐怖現代寓言Ju-On,21世紀初從日本引進到美國。好萊塢已經拍了三部續集,本周再次啟動。

一名美國社工到日本工作,離開一所民宅時,有毛毛的感覺,原來已經有一股咒怨跟隨她飄洋過海到美國。

於此同時,一名年輕女探員在喪失丈夫後回到工作崗位,和新拍檔一起調查一些離奇命案。之後也發現在她之前的搭檔,也是離奇死亡。而這些事件,都是和一間房子有關。這也是新搭檔不想踏入這間房子的原因。原來房子原本屬於回到美國的那位社工,咒怨跟隨她回來之後,就導致這家中發生命案。而要是踏入凶宅的人,也遭受同樣命運。年輕探員發現咒怨跟隨自己,就必須想辦法解脫,來拯救自己和孩子。

日本版的咒怨從2002年開始,被美國恐怖片導演Sam Raimi 發現後,認為是他看過的電影當中最叫人害怕的,在2004年請日本導演清水崇拍好萊塢版本。在取得一定的回響後,再拍了兩部續集。沉寂了十年後,美國版《咒怨》捲土重來。最新版本創意少了許多,恐怖成分也同樣削減了不少。

但是令人感到驚訝的是,電影請到許多實力派演員來助陣。例如John Cho、Damian Bichir 和Jacki Weaver。雖然角色並沒有給他們多少的發揮空間,看到他們在同一部恐怖片出現,還是有些許的樂趣。

2020年版本的《咒怨 The Grudge》恐怖成分一般。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影網頁:https://www.sonypictures.com/movies/thegrudge

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The Grudge” reboot loses its bite

“Screening Room” reviews “The Grudge”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website: https://www.sonypictures.com/movies/thegrudge