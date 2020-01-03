美軍無人機空襲殺死伊朗革命衛隊高層

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美國和伊朗關係進一步緊張，美軍在伊拉克發動空襲，殺死伊朗革命衛隊高層，以及親伊朗武裝組織的領袖，伊朗表明將會嚴厲報復。

火箭墜落巴格達機場貨運站附近，兩輛汽車被擊中起火，7人死亡 ,死者包括伊朗革命衛隊屬下、”聖城部隊”指揮官索萊馬尼，以及親伊朗民兵組織、”真主旅”的領袖穆漢德斯。

伊拉克官員表示，索萊馬尼下機並登上汽車，會合穆漢德斯後遇襲，襲擊威力很大，最終憑其手上的戒指辨認身分。

當地武裝組織指，擊中汽車的是3支喀秋莎火箭，伊朗革命衛隊指索萊馬尼是死於美國直升機空襲。

美國國防部隨後發表聲明，承認是特朗普總統下令殺死索萊馬尼，指索萊馬尼一直計劃向美國在伊拉克等地的外交人員施襲，包括早前衝擊駐巴格達大使館的行動，今次空襲是要阻嚇伊朗，以果斷的防禦行動，保護美國在外人員。

伊朗最高領袖哈梅內伊警告，將會有嚴厲的報復行動，伊朗總統魯哈尼表示，這次暗殺行動將會令伊朗，更堅決抵抗美國。

伊朗外長扎里夫批評，美國恐怖主義式的行為極其危險，警告美方要對後果負責。

美方早在新一輪空襲前，已經警告會因應伊朗行動，先發制人。

美國國防部長埃斯珀說：”我們會因應伊朗及其代理人的行動作出回應，亦會有行動，防範任何針對我們軍方及人員的攻擊。”

他強調遊戲規則已經改變，美國有權自衛及保護區內利益。

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