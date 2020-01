美軍無人機空襲殺死伊朗革命衛隊高層

【有線新聞】

美國和伊朗關係進一步緊張,美軍在伊拉克發動空襲,殺死伊朗革命衛隊高層,以及親伊朗武裝組織的領袖,伊朗表明將會嚴厲報復。

火箭墜落巴格達機場貨運站附近,兩輛汽車被擊中起火,7人死亡 ,死者包括伊朗革命衛隊屬下、”聖城部隊”指揮官索萊馬尼,以及親伊朗民兵組織、”真主旅”的領袖穆漢德斯。

伊拉克官員表示,索萊馬尼下機並登上汽車,會合穆漢德斯後遇襲,襲擊威力很大,最終憑其手上的戒指辨認身分。

當地武裝組織指,擊中汽車的是3支喀秋莎火箭,伊朗革命衛隊指索萊馬尼是死於美國直升機空襲。

美國國防部隨後發表聲明,承認是特朗普總統下令殺死索萊馬尼,指索萊馬尼一直計劃向美國在伊拉克等地的外交人員施襲,包括早前衝擊駐巴格達大使館的行動,今次空襲是要阻嚇伊朗,以果斷的防禦行動,保護美國在外人員。

伊朗最高領袖哈梅內伊警告,將會有嚴厲的報復行動,伊朗總統魯哈尼表示,這次暗殺行動將會令伊朗,更堅決抵抗美國。

伊朗外長扎里夫批評,美國恐怖主義式的行為極其危險,警告美方要對後果負責。

美方早在新一輪空襲前,已經警告會因應伊朗行動,先發制人。

美國國防部長埃斯珀說:”我們會因應伊朗及其代理人的行動作出回應,亦會有行動,防範任何針對我們軍方及人員的攻擊。”

他強調遊戲規則已經改變,美國有權自衛及保護區內利益。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。