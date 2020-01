涉搶走華裔工程師手提電腦釀命案 兩疑犯出庭應訊

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一間星巴克咖啡店,除夕當日有兩名匪徒搶走一名華裔工程師的手提電腦,受害人追截時受傷不幸死亡,兩名懷疑涉案的疑犯週五出席過堂聆訊,其中一人不准保釋。

涉案疑犯分別是22歲舊金山男子Byron OJ Reed Jr.,以及21歲男子Javon Lee,二人週五穿著黃色囚服,現身Alameda縣高等法院出席過堂聆訊。

Reed被控謀殺,以及行劫時犯下謀殺案的特別情況控罪,Lee則被控誤殺罪,二人也被控二級行劫罪。

事發於週二早上約11時半左右,34歲華裔工程師Shuo Zeng,姓名譯音曾碩,當時在Mountain大道2000號路段的星巴克咖啡店使用手提電腦,突然被匪徒搶走電腦,他在追截賊匪時受重傷,送院搶救後不治。

週五在庭上,其中一名疑犯Reed,向到法庭聽審的30歲姐姐Shaquila Reed高喊:”我愛你”,當法官表示Reed要繼續被拘押,不准保釋時,Shaquila一度高呼:”為何不准保釋?”,但庭警並沒有對她作出行動。

在Reed離開法庭後,Shaquila與Lee的兩名家人發生爭執,事緣Shaquila在聆訊舉行前,曾對記者說她弟弟是無辜,案發時正在她家照顧她的小孩,並同時指稱,她弟弟”與壞人交往”。

雙方爭執時,4名縣警需要介入,調停眾人。

警方指,案發時,有監控視頻拍下兩名匪徒搶走曾碩的手提電腦,之後登上接應車輛逃走。

曾碩尾隨追截,警方估計駕車者是Reed,曾碩與匪徒糾纏一輪後,被汽車撞上,最後傷重不治。

警方指,根據證人的口供以及監控視頻的片段,顯示Lee是偷走手提電腦的其中一名匪徒,而Reed是駕駛汽車的人。

Reed和Lee是於週二下午4時,在Reed姐姐的家中被捕。

Alamada縣檢控官指出,Reed於2017年11月22日曾在舊金山被裁定二級行劫罪成,而Lee也曾於2017年2月27日在舊金山被裁定二級行劫罪成。

根據Linkedin資料,曾碩畢業於四川大學,之後到美國堪薩斯州立大學攻讀原子分子物理學,並取得博士學位,2015年畢業後,到東灣EmeryvilleIBM旗下公司Aspera工作,擔任研究員及工程師。

Shaquila在聆訊前對記者說,她弟弟不可能涉及這宗案件,”因為他整天都在她家”,但其後承認她曾離家,留下小孩給他照看,因此她當天並非時刻都看到他。

Shaquila指她弟弟是很有愛心的人,”殺人是他不會犯下的過錯”。

Lee則獲法官批准保釋,保釋金定為255,000元,而Reed週一將要再度出庭,可能會就控罪提出答辯。

