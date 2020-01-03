涉搶走華裔工程師手提電腦釀命案 兩疑犯出庭應訊

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東灣奧克蘭（屋崙）一間星巴克咖啡店，除夕當日有兩名匪徒搶走一名華裔工程師的手提電腦，受害人追截時受傷不幸死亡，兩名懷疑涉案的疑犯週五出席過堂聆訊，其中一人不准保釋。

涉案疑犯分別是22歲舊金山男子Byron OJ Reed Jr.，以及21歲男子Javon Lee，二人週五穿著黃色囚服，現身Alameda縣高等法院出席過堂聆訊。

Reed被控謀殺，以及行劫時犯下謀殺案的特別情況控罪，Lee則被控誤殺罪，二人也被控二級行劫罪。

事發於週二早上約11時半左右，34歲華裔工程師Shuo Zeng，姓名譯音曾碩，當時在Mountain大道2000號路段的星巴克咖啡店使用手提電腦，突然被匪徒搶走電腦，他在追截賊匪時受重傷，送院搶救後不治。

週五在庭上，其中一名疑犯Reed，向到法庭聽審的30歲姐姐Shaquila Reed高喊：”我愛你”，當法官表示Reed要繼續被拘押，不准保釋時，Shaquila一度高呼：”為何不准保釋？”，但庭警並沒有對她作出行動。

在Reed離開法庭後，Shaquila與Lee的兩名家人發生爭執，事緣Shaquila在聆訊舉行前，曾對記者說她弟弟是無辜，案發時正在她家照顧她的小孩，並同時指稱，她弟弟”與壞人交往”。

雙方爭執時，4名縣警需要介入，調停眾人。

警方指，案發時，有監控視頻拍下兩名匪徒搶走曾碩的手提電腦，之後登上接應車輛逃走。

曾碩尾隨追截，警方估計駕車者是Reed，曾碩與匪徒糾纏一輪後，被汽車撞上，最後傷重不治。

警方指，根據證人的口供以及監控視頻的片段，顯示Lee是偷走手提電腦的其中一名匪徒，而Reed是駕駛汽車的人。

Reed和Lee是於週二下午4時，在Reed姐姐的家中被捕。

Alamada縣檢控官指出，Reed於2017年11月22日曾在舊金山被裁定二級行劫罪成，而Lee也曾於2017年2月27日在舊金山被裁定二級行劫罪成。

根據Linkedin資料，曾碩畢業於四川大學，之後到美國堪薩斯州立大學攻讀原子分子物理學，並取得博士學位，2015年畢業後，到東灣EmeryvilleIBM旗下公司Aspera工作，擔任研究員及工程師。

Shaquila在聆訊前對記者說，她弟弟不可能涉及這宗案件，”因為他整天都在她家”，但其後承認她曾離家，留下小孩給他照看，因此她當天並非時刻都看到他。

Shaquila指她弟弟是很有愛心的人，”殺人是他不會犯下的過錯”。

Lee則獲法官批准保釋，保釋金定為255,000元，而Reed週一將要再度出庭，可能會就控罪提出答辯。

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