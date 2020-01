【KTSF】

德克薩斯州奧斯汀市中心一間咖啡店週五早上發生刀傷血案,一名男子刀傷兩人後被捕,其中一名受害人傷重死亡。

案發於South Congress大街購物廊附近,距德州首府約一哩,當局是於早上8時過後接獲舉報。

當局指出,一名年約20餘歲的男子在案中死亡,一名50餘歲男子受傷送院,有生命危險。

當局稱疑犯行兇後在逃走時從屋頂墮下受傷,已送院救治。

