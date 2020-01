容許獨立屋住宅區改建公寓法案將在州議會捲土重來（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州大多數城市面臨住屋危機,關於獨立屋住宅區域是否能重新劃分允許興建公寓的SB50法案,本月預料將在州議會捲土重來,預料將再度引發爭議。

由加州州參議員威善高(Scott Wiener)提出的SB50法案,稱為重新劃區改革法案,建議允許在獨立屋住宅區,興建二到四個單位的房屋,並要求地方政府在交通車站附近區域,允許興建更大型的住宅建築,如4到5層樓的公寓。

這項法案最早提出時,遭遇部分城市領導人的反對,去年遭州議會擱置,如今提案人威善高對法案內容作出修改後捲土重來。

修改的內容包括,讓地方政府更有彈性,決定如何分配房屋興建,例如在部分鄰里劃區興建更高的住宅建築,部分鄰里則興建較矮的建築,威善高預計在下週一才會公布修改後的法案詳情,希望這次能讓批評者願意接受法案。

法案預料又將引發爭議,舊金山市參議會就清楚表態,不會放棄對於該市土地使用決定的控制權。

SB50法案必須在1月底前獲得加州參議會撥款委員會的通過,才能提交到參議會全院表決,接下來再送加州眾議會審議。

