San Ramon一晚6幢住屋遭爆竊 警緝3疑犯

東灣San Ramon市上週六晚共有6幢住屋被賊匪闖入爆竊,警方正追緝3名疑犯,估計所有案件是同一班人所為。

不過警方稱,要成功拘捕這3名匪徒可能有難度,因為他們犯案時身穿連帽上衣及手套,容貌被遮蓋,警方現階段並未掌握更多破案線索。

警方相信所有案件是同一班人所為,原因是案發時間非常接近,而且犯案手法大致一樣,都是從後園打破玻璃門,再入內搜掠。

匪徒在多宗案件中,成功搶走珠寶、現金和手槍。

警方稱,San Ramon市過去從沒有一夜間有6幢住屋被爆竊,而案發住屋中,大多數都安裝了防盜系統和監控攝錄機。

警方呼籲屋主,如果要遠遊,應通知鄰居留意家居狀況,並在室內亮起燈,賊人如果估計室內有人,多數不會入內。

