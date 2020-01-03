San Ramon一晚6幢住屋遭爆竊 警緝3疑犯

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東灣San Ramon市上週六晚共有6幢住屋被賊匪闖入爆竊，警方正追緝3名疑犯，估計所有案件是同一班人所為。

不過警方稱，要成功拘捕這3名匪徒可能有難度，因為他們犯案時身穿連帽上衣及手套，容貌被遮蓋，警方現階段並未掌握更多破案線索。

警方相信所有案件是同一班人所為，原因是案發時間非常接近，而且犯案手法大致一樣，都是從後園打破玻璃門，再入內搜掠。

匪徒在多宗案件中，成功搶走珠寶、現金和手槍。

警方稱，San Ramon市過去從沒有一夜間有6幢住屋被爆竊，而案發住屋中，大多數都安裝了防盜系統和監控攝錄機。

警方呼籲屋主，如果要遠遊，應通知鄰居留意家居狀況，並在室內亮起燈，賊人如果估計室內有人，多數不會入內。

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