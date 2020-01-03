聖荷西星巴克洗手間發現偷拍裝置 警拘一男

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣聖荷西市一間Starbucks咖啡店的洗手間，被發現有兩部隱藏的攝錄機，警方在咖啡店外的停車場拘捕涉嫌安裝攝錄機的男子，懷疑當時他正在觀察進出咖啡店的人。

警方公布被捕男子是37歲的San Jose居民Shawn Patrick Evans，他涉嫌在聖荷西Ross及Hillsdale附近一間Starbucks的洗手間，安裝兩部攝錄機。

警方表示，星期日下午約5時，咖啡店一名店員清潔洗手間時，在洗手盤的去水位發現一部隱藏攝錄機，警員到場調查後，發現有另一部攝錄機對正廁所的前方。

消息指，疑犯Evans的車停在那間Starbucks外，車窗用衣物遮蓋著，他涉嫌正在監察著來往的人及廁所裡的情況。

當警員接觸Evans時，警員發現他沒有穿褲子，車裡有一台電腦，隨即將他拘捕。

警方相信，這兩台攝錄機最長可能安裝了約24小時，但究竟疑犯之前有沒有在其他地方安裝過，就需要在進一步調查。

Starbucks顧客Karen Ravizza說：”太恐怖了，精神問題，生病了，你還可以說什麼，我們有太多這類的事，這實在太差了。”

警方指，他們在疑犯身上發現藥物，疑犯亦因為涉及其他與藥物有關的控罪，而被通緝當中。

Starbucks發聲明指，店員每天都會留意店內的座位及洗手間，找出涉及安全的隱患，Starbucks會配合警方的調查。

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