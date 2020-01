聖荷西星巴克洗手間發現偷拍裝置 警拘一男

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣聖荷西市一間Starbucks咖啡店的洗手間,被發現有兩部隱藏的攝錄機,警方在咖啡店外的停車場拘捕涉嫌安裝攝錄機的男子,懷疑當時他正在觀察進出咖啡店的人。

警方公布被捕男子是37歲的San Jose居民Shawn Patrick Evans,他涉嫌在聖荷西Ross及Hillsdale附近一間Starbucks的洗手間,安裝兩部攝錄機。

警方表示,星期日下午約5時,咖啡店一名店員清潔洗手間時,在洗手盤的去水位發現一部隱藏攝錄機,警員到場調查後,發現有另一部攝錄機對正廁所的前方。

消息指,疑犯Evans的車停在那間Starbucks外,車窗用衣物遮蓋著,他涉嫌正在監察著來往的人及廁所裡的情況。

當警員接觸Evans時,警員發現他沒有穿褲子,車裡有一台電腦,隨即將他拘捕。

警方相信,這兩台攝錄機最長可能安裝了約24小時,但究竟疑犯之前有沒有在其他地方安裝過,就需要在進一步調查。

Starbucks顧客Karen Ravizza說:”太恐怖了,精神問題,生病了,你還可以說什麼,我們有太多這類的事,這實在太差了。”

警方指,他們在疑犯身上發現藥物,疑犯亦因為涉及其他與藥物有關的控罪,而被通緝當中。

Starbucks發聲明指,店員每天都會留意店內的座位及洗手間,找出涉及安全的隱患,Starbucks會配合警方的調查。

