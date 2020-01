【KTSF】

南灣Santa Clara縣警在12月30日逮捕一名涉及企圖謀殺案的亞裔男人。

警方公布被捕男子是22歲的Keith Vo Tran,他涉嫌在12月20日凌晨,在East San Jose的Staples Avenue和Mckee路交界處,參與了一場街頭械鬥案,共有6人涉案。

當天凌晨12點47分,警方接報抵達,幾名疑犯已開車逃逸,現場只剩下兩名傷者,一名腿部中彈沒有生命危險,另一名頭部被鈍器擊中。

隔了十天,警方拘捕Tran,並在他的車上找到一把9亳米半自動手槍,警方指Tran認曾向受害人開槍。

