【有線新聞】

在美國發動的空襲中身亡的索萊馬尼,是伊朗革命衛隊”聖城部隊”指揮官,國內地位舉足輕重。

62歲的索萊馬尼,1979年伊斯蘭革命後,加入新成立的革命衛隊,參與過兩伊戰爭,90年代末期接掌聖城部隊,先後於中東多國發動代理人戰爭,逐步擴大影響力。

2003年伊拉克薩達姆侯賽因政權倒台後,聖城部隊開始協助當地什葉派武裝,抵抗美軍,近年部隊積極介入敍利亞內戰,支援巴沙爾政府。

索萊馬尼被視為伊朗第二號人物,地位僅次於最高領袖哈梅內伊,美國及聯合國2007年將其列入制裁名單。

