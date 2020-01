奧克蘭咖啡店搶電腦命案 受害人來自中國

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)Montclair區一間咖啡店早前發生手提電腦搶劫案,案中在追趕歹徒期間受傷死亡的受害人是一名華人,他的朋友和鄰居確認,受害人是名叫Shuo Zeng的中國人,而案發當日也是他34歲的生日。

Zeng來自中國,根據他Linkedin的個人資料,Zeng在堪薩斯州立大學完成碩士學位課程之後,在2015年搬到灣區,於科技公司IBM旗下的Aspera公司擔任研究員和工程師。

Zeng的朋友說,他生前熱愛旅遊和攝影,並指當日是除夕,原定要在晚上慶祝新年,以及Zeng的34歲生日,但不料發生這宗劫案。

Zeng的父母目前正趕來灣區為Zeng辦理身後事,而Zeng的表親也會從紐約來幫忙。

Zeng住在距離事發的星巴克咖啡店僅1.5英哩,鄰居指Zeng經常到該咖啡店工作。

週四該咖啡店門前貼滿便利貼悼念Zeng,而鄰居也計劃在週日於咖啡店舉行燭光悼念活動。

警方拘捕了兩名涉案疑犯,並指可能會有更多人被捕。

