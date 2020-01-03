中東局勢緊張致華爾街股市走跌 期油飆升

【KTSF 張麗月報導】

由於中東局勢變得緊張，導致華爾街股市週五走跌，期油和期金就飆升。

美股連日來節節上升，履創新高，但美國國防部週四晚表示，美軍空襲伊拉克機場，使用無人機殺死包括伊朗特種部隊將領蘇雷曼尼等多個人之後，市場擔心伊朗可能會大報復，中東將會更動蕩，因而影響投資情緒。

美股指數期貨週四晚隨即走跌，到了週五早上，美股主要指數一開市就跌，道瓊斯開市急跌315點，收市時跌幅收窄，跌了234點，Nasdaq全日跌了71點。

但航天和國防類股逆勢上升，好像Northrop Grumman股價週五飆升超過5%，Lockheed Martin上升近4%，航天和國防的ETF基金也上升。

由於中東緊握石油輸送重要通道，中東局勢危急，也連累油價跌，紐約和倫敦的期油週四晚一度飆升超過4%，現時紐約期油每桶報63元。

有亞洲的市場分析師指出，週五只是新一年開始的第二個交易日已經面對中東風險，因此不敢預測今年第一季之後股市的走勢如何。

JPMorgan的前任經濟專家認為，市場可能出現輕微調整，大概會跌4%至6%，但不會有真正10%的技術性調整，他相信也不會出現熊市。

他又說其實股市近期已升了許多，就算沒有今次事件，股市都會出現調整。

商品市場之外，市場避險情緒亦升高，金價飆升1.7%，紐約期金每安士升上1,555元。

有部份資金也流入日元避險，令日元匯價升幅超過1%，是5個月來升幅最大,一美元可以兌換108日元。

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