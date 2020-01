中東局勢緊張致華爾街股市走跌 期油飆升

【KTSF 張麗月報導】

由於中東局勢變得緊張,導致華爾街股市週五走跌,期油和期金就飆升。

美股連日來節節上升,履創新高,但美國國防部週四晚表示,美軍空襲伊拉克機場,使用無人機殺死包括伊朗特種部隊將領蘇雷曼尼等多個人之後,市場擔心伊朗可能會大報復,中東將會更動蕩,因而影響投資情緒。

美股指數期貨週四晚隨即走跌,到了週五早上,美股主要指數一開市就跌,道瓊斯開市急跌315點,收市時跌幅收窄,跌了234點,Nasdaq全日跌了71點。

但航天和國防類股逆勢上升,好像Northrop Grumman股價週五飆升超過5%,Lockheed Martin上升近4%,航天和國防的ETF基金也上升。

由於中東緊握石油輸送重要通道,中東局勢危急,也連累油價跌,紐約和倫敦的期油週四晚一度飆升超過4%,現時紐約期油每桶報63元。

有亞洲的市場分析師指出,週五只是新一年開始的第二個交易日已經面對中東風險,因此不敢預測今年第一季之後股市的走勢如何。

JPMorgan的前任經濟專家認為,市場可能出現輕微調整,大概會跌4%至6%,但不會有真正10%的技術性調整,他相信也不會出現熊市。

他又說其實股市近期已升了許多,就算沒有今次事件,股市都會出現調整。

商品市場之外,市場避險情緒亦升高,金價飆升1.7%,紐約期金每安士升上1,555元。

有部份資金也流入日元避險,令日元匯價升幅超過1%,是5個月來升幅最大,一美元可以兌換108日元。

