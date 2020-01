【KTSF】

拉斯維加斯警方早前公開一段視頻,當中可見一名女子遭男友暴打,並被拖行上車,視頻是由一個住戶門外的監控攝錄機拍下,警方表示,涉嫌打人的男子已被捕,視頻內容可能令觀眾不安,敬請留意。

事發於週三凌晨時分,視頻可見一名女子從一輛汽車奔向一幢住屋,並高呼求救,之後其男友跑來向其毒打,並將她拖行上車,整個過程被監控攝錄機拍下。

警方公開視頻後,憑著公眾提供的線索,成功拘捕懷疑涉案的疑犯。

警方稱,視頻中的女子沒有大礙,而向警方提供視頻的屋主,事發時並不在家,但從監控系統中收到通知,於是報警。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。