紐約猶太教士住所斬人案5傷 疑犯被控企圖謀殺

【KTSF 張麗月報導】

紐約市以北的Monsey地區，上星期六在一個猶太教士的住所發生斬人案，5人受傷，州控告疑犯5項企圖謀殺，他也正面對聯邦仇恨控罪，因為當局在他的家中搜獲一些反猶太內容的日記。

根據刑事控狀，檢察官指疑犯Grafton Thomas手機的網頁紀錄顯示，他曾經搜查過”為何希特拉憎恨猶太人”、”德國猶太教堂在我附近”，以及

“在美國的大公司都是由猶太人創辦”等字樣。

當局也搜到一本日記顯示，他曾經表達反猶太的情緒，當中有”希特拉”和”納粹文化”的含意，以及有德國納粹黨黨徽的標誌，還有”黑希伯來以色列人運動”的字句。

執法當局表示，這個組織與三星期前在Jersey City一間猶太食品超市發生的恐怖襲擊有聯繫。

疑犯的律師和家人表示，他曾經在海軍服役，有精神病，但聲稱沒有反猶太主義的紀錄。

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