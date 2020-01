紐約猶太教士住所斬人案5傷 疑犯被控企圖謀殺

【KTSF 張麗月報導】

紐約市以北的Monsey地區,上星期六在一個猶太教士的住所發生斬人案,5人受傷,州控告疑犯5項企圖謀殺,他也正面對聯邦仇恨控罪,因為當局在他的家中搜獲一些反猶太內容的日記。

根據刑事控狀,檢察官指疑犯Grafton Thomas手機的網頁紀錄顯示,他曾經搜查過”為何希特拉憎恨猶太人”、”德國猶太教堂在我附近”,以及

“在美國的大公司都是由猶太人創辦”等字樣。

當局也搜到一本日記顯示,他曾經表達反猶太的情緒,當中有”希特拉”和”納粹文化”的含意,以及有德國納粹黨黨徽的標誌,還有”黑希伯來以色列人運動”的字句。

執法當局表示,這個組織與三星期前在Jersey City一間猶太食品超市發生的恐怖襲擊有聯繫。

疑犯的律師和家人表示,他曾經在海軍服役,有精神病,但聲稱沒有反猶太主義的紀錄。

