Dublin男子出於自衛槍殺前女友 槍傷另一人

【KTSF 郭柟報導】

東灣Dublin市一宗入屋搶劫案釀成槍殺案，警方表示，男事主出於自衛，開槍殺死前女友及射傷另一名持槍的男匪徒。

事發週三晚11時半，地點是Central Parkway夾Grafton Street一間住宅，有鄰居指男事主幾日前才搬進去住，事發當晚聽到有人對罵的聲音，之後見大批警員到場。

警方表示，男事主不久前跟女友分手，他的前女友前晚走到他的住宅面前拍門，男事主開門時，發現前女友以及身邊有另一名男人，用槍指著事主。

男事主出於自衛，一邊逃走一邊用自己的槍向該兩人開槍，遠離現場之後打911報警，警員到場時，發現該名女人中槍當場死亡，至於持槍男人則受輕傷。

鄰居都表示震驚，槍案會發生在這個安靜的社區，警方表示，不會起訴該名男事主，不過持槍男人將會被控多項重罪。

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