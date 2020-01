Dublin男子出於自衛槍殺前女友 槍傷另一人

【KTSF 郭柟報導】

東灣Dublin市一宗入屋搶劫案釀成槍殺案,警方表示,男事主出於自衛,開槍殺死前女友及射傷另一名持槍的男匪徒。

事發週三晚11時半,地點是Central Parkway夾Grafton Street一間住宅,有鄰居指男事主幾日前才搬進去住,事發當晚聽到有人對罵的聲音,之後見大批警員到場。

警方表示,男事主不久前跟女友分手,他的前女友前晚走到他的住宅面前拍門,男事主開門時,發現前女友以及身邊有另一名男人,用槍指著事主。

男事主出於自衛,一邊逃走一邊用自己的槍向該兩人開槍,遠離現場之後打911報警,警員到場時,發現該名女人中槍當場死亡,至於持槍男人則受輕傷。

鄰居都表示震驚,槍案會發生在這個安靜的社區,警方表示,不會起訴該名男事主,不過持槍男人將會被控多項重罪。

