民主黨總統候選人再少一人 楊安澤籌款成績不俗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

民主黨總統初選的參選人中，週四又減少一個人，Julian Castro週四宣布結束競選活動。

Castro是這次總統初選中，唯一一名拉美裔參選人，他曾經出任奧巴馬政府的房屋部長，雖然在移民和解決貧困政策中得到人們注意，但是在民調中無法取得突破。

Castro週四發表聲明表示，他認為時機不成熟，抱感慨結束競選總統。

於此同時，根據聯邦競選委員會的統計，華裔參選人楊安澤Andrew Yang在去年第三季的捐款中，取得最多亞裔民主黨人的捐款，大約142萬，這和第一季的11萬有大躍進，他當時排第五。

政治觀察家表示，隨著更多人認識楊安澤，他得到的政治捐款也自然增加，這也令到他能夠站在辯論台上，更加強他的競爭力。

而在楊安澤之後得到最多亞裔捐款者的總統參選人當中，前副總統拜登獲得846,000元排第二，而Elizabeth Warren獲得738,000元排第三。

數據顯示，亞裔捐款者當中，以華裔和印度裔居多，在去年第四季，楊安澤取得共1,650萬的政治捐款，目前民主黨總統參選人還有14個。

民主黨人中，第四季度籌款最多的是桑德斯，籌得3,450萬，這個數字讓許多人感到意外。

第二位是布提捷，籌得2,470萬，拜登第三，籌得2,270萬，華倫則籌得1,700萬，他們都遠遠不及共和黨對手，競選連任的特朗普所籌得的4,600萬。

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