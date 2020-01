民主黨總統候選人再少一人 楊安澤籌款成績不俗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

民主黨總統初選的參選人中,週四又減少一個人,Julian Castro週四宣布結束競選活動。

Castro是這次總統初選中,唯一一名拉美裔參選人,他曾經出任奧巴馬政府的房屋部長,雖然在移民和解決貧困政策中得到人們注意,但是在民調中無法取得突破。

Castro週四發表聲明表示,他認為時機不成熟,抱感慨結束競選總統。

於此同時,根據聯邦競選委員會的統計,華裔參選人楊安澤Andrew Yang在去年第三季的捐款中,取得最多亞裔民主黨人的捐款,大約142萬,這和第一季的11萬有大躍進,他當時排第五。

政治觀察家表示,隨著更多人認識楊安澤,他得到的政治捐款也自然增加,這也令到他能夠站在辯論台上,更加強他的競爭力。

而在楊安澤之後得到最多亞裔捐款者的總統參選人當中,前副總統拜登獲得846,000元排第二,而Elizabeth Warren獲得738,000元排第三。

數據顯示,亞裔捐款者當中,以華裔和印度裔居多,在去年第四季,楊安澤取得共1,650萬的政治捐款,目前民主黨總統參選人還有14個。

民主黨人中,第四季度籌款最多的是桑德斯,籌得3,450萬,這個數字讓許多人感到意外。

第二位是布提捷,籌得2,470萬,拜登第三,籌得2,270萬,華倫則籌得1,700萬,他們都遠遠不及共和黨對手,競選連任的特朗普所籌得的4,600萬。

