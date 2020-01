【有線新聞】

中國內地維權人士相繼在元旦前夕被帶走,包括杭州律師莊道鶴,他在除夕日被杭州市公安帶走時,正準備搭飛機外遊,結果被扣留兩天後在週四獲釋,而根據網上流傳的傳喚證,指莊道鶴涉嫌尋釁滋事。

同樣因為尋釁滋事被捕的還有維權人士衛小兵,浙江湖州市公安局信息顯示他在微信群內發表不當言論,除夕日起被行政拘留15日。

據了解,莊道鶴和衛小兵以及多名維權人士近期相繼被捕,是和去年12月初多名來自全國各地的異見人士在廈門聚會,席間議論時政有關。

內地維權界以”廈門聚會案”形容這場12月26日起展開的大抓捕。而部分被捕維權人士,包括在29日被金華公安帶走的朱虞夫、辛忠誠和吳澤西已經獲釋,但仍然有部分人,包括維權律師丁家喜及黃志強被刑事拘留。

