北加Sierra山區雪量稍低於同期平均值（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州水資源局週四進行2020年首次積雪量調查,顯示稍低於同期的平均值。

加州水資源局週四到北加州Sierra山區的Phillips Station調查積雪量,收集的數據顯示,截至目前,山上的積雪厚度是33.5英吋,而雪水量則相當於11英吋,達到同期平均值的97%,仍低於正常水平。

加州水資源局雪量調查及供水預測部門主管Sean DeGuzman說:”雪水數字可讓我們預測更精準的春季融雪,這樣我們能知道,最終會有多少雪水在春夏之際填滿水庫。”

另外,當局從全州130個搜集站獲得的數據顯示,全州的雪水量目前是9.3英吋,達到平均正常水平的九成,而雪水則佔加州水資源的三成。

不過當局也表示,目前估算今冬的整體雪量仍為時過早,從現在起一直到4月,當局還會有幾次雪量測量。

