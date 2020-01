房地產網站預測灣區房價增幅將放緩

【KTSF】

最新預測顯示,全美房價在今年將會出現近3%的增幅,不過預期今年灣區樓市將會放緩。

根據房地產網站Zillow最新預測顯示,德州的奧斯汀將成為全美樓市最熱的地方,但全國樓價最高的灣區;南加洛杉磯,及首府沙加緬度則被唱淡。

有經濟分析師指出,在經過3年的大幅上漲後,灣區今年的房價將持平甚至下跌,尤其是矽谷地區將作進一步調整,預期整個灣區樓價的波幅在2%上下。

有分析指出,樓市的變化主要和利率上升、稅制改革及加州的人口流失有關。

而根據S&P CoreLogic Case-Shiller指數新公佈數字顯示,去年10月,舊金山房價同比下降0.4%,是該指數統計的20個城市中唯一出現下跌的地區,而同一時期全國房價卻上升了3.3%。

