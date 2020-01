澳洲山火料再加劇 當局派軍艦疏散民眾

【有線新聞】

澳洲山火預計週末進一步加劇,維多利亞州東部頒布災難狀態,當局出動軍艦撤離民眾,呼籲留守居民盡快離開。

滯留馬拉庫塔沙灘多天,居民與遊客週五經水路撤離,在海軍協助下登上兩棲登陸艦”喬勒斯號”,目的地是墨爾本,預計航程需時20小時。

當地約有4,000人被山火圍困,絕大部分是遊客;喬勒斯號同時出動直升機,協助傷者、嬰幼兒家庭等離開,指揮官說已成功撤離過千人。

包括馬拉庫塔在內的維多利亞州東部地區進入災難狀態,連同鄰近新南威爾士州共有超過200個火頭,預計週六攝氏40多度高溫和強風下,火勢將再度加劇,當局重開一條主要高速公路讓民眾連夜撤離。

南澳州的山火亦開始失控,最新波及著名景點袋鼠島,山火從島的西邊向東蔓延,當局呼籲民眾疏散。

總理莫里森到災區視察,對於日前被居民冷待,他說理解災民對他感到憤怒,但目前各方應通力合作救災,他會考慮延遲本月出訪印度的行程。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。