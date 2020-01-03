澳洲山火料再加劇 當局派軍艦疏散民眾

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澳洲山火預計週末進一步加劇，維多利亞州東部頒布災難狀態，當局出動軍艦撤離民眾，呼籲留守居民盡快離開。

滯留馬拉庫塔沙灘多天，居民與遊客週五經水路撤離，在海軍協助下登上兩棲登陸艦”喬勒斯號”，目的地是墨爾本，預計航程需時20小時。

當地約有4,000人被山火圍困，絕大部分是遊客；喬勒斯號同時出動直升機，協助傷者、嬰幼兒家庭等離開，指揮官說已成功撤離過千人。

包括馬拉庫塔在內的維多利亞州東部地區進入災難狀態，連同鄰近新南威爾士州共有超過200個火頭，預計週六攝氏40多度高溫和強風下，火勢將再度加劇，當局重開一條主要高速公路讓民眾連夜撤離。

南澳州的山火亦開始失控，最新波及著名景點袋鼠島，山火從島的西邊向東蔓延，當局呼籲民眾疏散。

總理莫里森到災區視察，對於日前被居民冷待，他說理解災民對他感到憤怒，但目前各方應通力合作救災，他會考慮延遲本月出訪印度的行程。

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