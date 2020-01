【KTSF】

北灣Vallejo市警方正追緝一名男子,他涉嫌駕車撞傷一名85歲老翁後不顧而去。

警方是於週一早上9時07分接獲舉報,車禍現場位於Redwood街400號路段。

警員到場後,發現一名坐輪椅的老翁被車撞傷,涉案汽車是一輛1980年Plymouth Arrow輕型貨車。

據目擊證人指,肇事司機曾步出車廂,但很快徒步離開現場。

警方已扣押涉案的輕型貨車,傷重送院敷藥後已出院。

任何人如知悉肇事司機的下落,請聯絡Vallejo市警方,電話:(707) 648-4329,案件編號:19-15506。

