2020年美股面臨不穩定因素 或失上升動力

踏入2020新的一年,美國股市的走勢將會有如何的預測呢?

包括美國在內的全球股市,在2019表現出色,許多投資銀行預測,2020年的股市將會繼續穩步上揚,主要是考慮到全球主要的中央銀行的量寬政策,美國經濟強勁,以及美中貿易談判有突破等.

有投資專家認為,低利率政策以及貿易緊張關係緩和等因素,可望支撐到股市在未來一年繼續向好。

不過也有專家認為,經過2019年股市的好景之後,投資者要面對現實,相應調低他們的期望,尤其是那些準備退休或入大學的人士來說,更加要預留更多資金,因為未來的投資回報率可能不及過去十年這麼好。

這個提示並不是因為華爾街預測美國經濟將會走入衰退週期,而這個純粹是數學問題。

分析指出,因為經過2019年股市節節上升,履創新高之後,股市和債市不再有空間上升,而最重要是,股市的起點。

2019年開始時,股市徘徊在低位,所以有力反彈上升,但2020年開始時,股市已經升至接近頂點,似乎會失去動力。

投資公司Vanguard預測,美股未來十年的投資回報率,每年將會有3.5%至5.5%之間,根據歷史,這個只及過往市場回報率的一半,而美國債市未來十年的回報率,預測每年只有2%至3%。

至於股市在來年面對的不穩定因素包括,美中兩國其實仍未真正完成一份完整的貿易協議,英國預期在1月底脫離歐盟,以及特朗普總統面對競選連任的問題,另外,全球經濟也已冷卻,尤其是全球的工廠製造活動受到衝擊,這些不明朗因素都可能影響股市走勢。

回顧2019年,道瓊斯指數成份股裡面,蘋果公司股票升勢最凌厲,過去一年累積升幅達86%,其次是微軟,升幅有近六成,而股價飆升四成以上的有JPMorgan Chase、Visa、United Technologies、Procter & Gamble和Goldman Sachs,在道指裡面跌得最多的是Walgreens,全年跌幅達11%。

至於在S&P 500指數裡面,表現最出色的是晶片業的AMD,去年全年勁升150%,其他股價飆升超過一倍的有Lam Research、KLA和Target,表現最差的包括有Macy’s、Mylan、Gap、L Brands和Kraft等。

