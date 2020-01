【KTSF】

聯邦政府有可能禁止售賣有味道的電子煙油。

消息指出,聯邦食品及藥物管理局(FDA)計劃在這個星期宣布,禁售所有的加味道盒裝電子煙彈,但含煙草味和薄荷味的煙彈仍可發售。

消息最先由華爾街日報引述消息人士報導,而紐約時報就指出,禁售不會影響在電子煙專門店常見的電子煙油倉霧化系統,官方就對報導就未有評論。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。