2019年舊金山汽車爆竊及暴力罪案都下降

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最新的數據顯示，舊金山在去年汽車爆竊案和暴力罪案數字都有所下降。

舊金山警方表示，去年頭11月，全市汽車爆竊案有23,309宗，較前年同期減少約600宗，雖然數字有所下降，但民眾依然要保持警惕，因為舊金山仍是汽車爆竊案的高發地。

根據的警方的說法，在舊金山每22分鐘就會發生一宗汽車爆竊案。

警方去年採取多項措施打擊罪案，同時呼籲民眾在抵達停車地點前，要確保所有財物已放在車內不當眼的地方，不要讓賊人知道車內藏了什麼。

如外出旅遊應將行李寄存在酒店等住處而非車上，當汽車被爆竊應馬上報警。

此外，舊金山2019年的兇殺案數字同樣出現下降，錄得41宗兇殺案，是56年來最低，比2018年的46宗下降了11%。

警方紀錄指出，2019年兇殺案的破案率高達71%，舊金山紀事報報導指，1977年舊金山有高達142宗兇殺案，到2007年仍然有100宗，過去的十年，兇殺案數字逐年下降，同時去年的槍擊案也下降6%，總體暴力罪案率比前年下降了8%。

市府官員表示，暴力犯罪的下降，是執法部門和社區民眾共同努力的結果。

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