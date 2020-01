2019年舊金山汽車爆竊及暴力罪案都下降

【KTSF】

最新的數據顯示,舊金山在去年汽車爆竊案和暴力罪案數字都有所下降。

舊金山警方表示,去年頭11月,全市汽車爆竊案有23,309宗,較前年同期減少約600宗,雖然數字有所下降,但民眾依然要保持警惕,因為舊金山仍是汽車爆竊案的高發地。

根據的警方的說法,在舊金山每22分鐘就會發生一宗汽車爆竊案。

警方去年採取多項措施打擊罪案,同時呼籲民眾在抵達停車地點前,要確保所有財物已放在車內不當眼的地方,不要讓賊人知道車內藏了什麼。

如外出旅遊應將行李寄存在酒店等住處而非車上,當汽車被爆竊應馬上報警。

此外,舊金山2019年的兇殺案數字同樣出現下降,錄得41宗兇殺案,是56年來最低,比2018年的46宗下降了11%。

警方紀錄指出,2019年兇殺案的破案率高達71%,舊金山紀事報報導指,1977年舊金山有高達142宗兇殺案,到2007年仍然有100宗,過去的十年,兇殺案數字逐年下降,同時去年的槍擊案也下降6%,總體暴力罪案率比前年下降了8%。

市府官員表示,暴力犯罪的下降,是執法部門和社區民眾共同努力的結果。

