San Leandro華裔家庭汽車被偷視頻拍下過程（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一部20年前出產的本田汽車，一樣成為賊人的目標，平安夜當晚，東灣San Leandro一個華裔家庭，停在家門前的汽車整部被偷走，犯罪過程被拍下。

事主劉先生住在東灣San Leandro及Castro Valley交界，鄰近580公路的一個住宅區。

12月24日，他過了一個不平安的平安夜，由寓所錄像所見，當日下午5時多，至少兩名賊人開車停在劉先生的家門前，其中一名男子下車，用工具解鎖劉先生停在家門前的紅色本田汽車。

賊人坐到駕駛座，在沒有車匙的情況下，用了不到兩分鐘，就啟動車輛，開走劉先生的車。

劉先生說：”特別驚訝，一個是車上鎖了，另外是因為家裡還有人，那個時間家裏還有人，之前一直沒想到會這麼猖狂。”

劉先生表示，這裡是靠近山頂的寧靜社區，附近一間商鋪都沒有，如果不是居民，不會貿貿然上來，他在此住了5年，社區從未發生過任何罪案，今次是第一次。

汽車被偷走後4小時，劉先生的爸爸最先發現汽車失蹤了，劉先生指，案發當日並沒有開過那部本田汽車，他曾經聽過有賊人會偷豐田及本田的舊車，以防萬一，劉先生加配了鈦盤鎖，不過案發當日剛剛沒有用到，車就被偷走。

劉先生說：”我個人認為，有可能是他們計劃好的，之前有見過我的車，因為他們來了以後，根本沒有找其他的車，直接就奔我的車來，來了以後直接把它開走，所以我感覺他們之前有來過，採好點。”

劉先生在案發當日報警求助，並將這段片交給警方，警方表示，案件仍在調查中，希望盡快將車輛尋回。

案發已經過了一星期，劉先生仍難以置信這件事竟然發生在他身上，他希望公開自己的經歷讓大家小心，不要再出現第二名受害人。

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