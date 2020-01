San Leandro華裔家庭汽車被偷視頻拍下過程（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一部20年前出產的本田汽車,一樣成為賊人的目標,平安夜當晚,東灣San Leandro一個華裔家庭,停在家門前的汽車整部被偷走,犯罪過程被拍下。

事主劉先生住在東灣San Leandro及Castro Valley交界,鄰近580公路的一個住宅區。

12月24日,他過了一個不平安的平安夜,由寓所錄像所見,當日下午5時多,至少兩名賊人開車停在劉先生的家門前,其中一名男子下車,用工具解鎖劉先生停在家門前的紅色本田汽車。

賊人坐到駕駛座,在沒有車匙的情況下,用了不到兩分鐘,就啟動車輛,開走劉先生的車。

劉先生說:”特別驚訝,一個是車上鎖了,另外是因為家裡還有人,那個時間家裏還有人,之前一直沒想到會這麼猖狂。”

劉先生表示,這裡是靠近山頂的寧靜社區,附近一間商鋪都沒有,如果不是居民,不會貿貿然上來,他在此住了5年,社區從未發生過任何罪案,今次是第一次。

汽車被偷走後4小時,劉先生的爸爸最先發現汽車失蹤了,劉先生指,案發當日並沒有開過那部本田汽車,他曾經聽過有賊人會偷豐田及本田的舊車,以防萬一,劉先生加配了鈦盤鎖,不過案發當日剛剛沒有用到,車就被偷走。

劉先生說:”我個人認為,有可能是他們計劃好的,之前有見過我的車,因為他們來了以後,根本沒有找其他的車,直接就奔我的車來,來了以後直接把它開走,所以我感覺他們之前有來過,採好點。”

劉先生在案發當日報警求助,並將這段片交給警方,警方表示,案件仍在調查中,希望盡快將車輛尋回。

案發已經過了一星期,劉先生仍難以置信這件事竟然發生在他身上,他希望公開自己的經歷讓大家小心,不要再出現第二名受害人。

