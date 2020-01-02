舊金山除夕夜兩宗槍擊案 3人中槍送院

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舊金山在剛過去的除夕夜發生兩宗槍擊案，在訪谷區（Visitacion Valley）發生的槍擊案中，一名17歲少年中槍受傷。

週二傍晚6時35分，訪谷區Sunnydale大街1500號路段發生槍擊案，一名少年中槍受傷，沒有生命危險，警方尚未公布案件細節。

同一晚約9時35左右，Fort Mason附近也發生槍擊案，兩名男子中槍送院。

案發現場位於Franklin街夾Bay街附近，警員接報到場後，發現一名30歲男子和一名42歲男子中槍受傷，後者傷勢危殆。

警方指槍手是一名26歲男子，目前仍然在逃。

任何人如能就案件提供消息，可致電匿名舉報熱線：(415) 575-4444，或傳短訊往：TIP411，內文開首請輸入””SFPD”。

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