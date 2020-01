【有線新聞】

國際刑警向黎巴嫩發出日產汽車前董事長戈恩的通緝令。

日本調查人員到戈恩位於東京的住所搜證,逗留約4小時後帶同證物離開。

接近戈恩的消息指,他是得知審訊被押後至明年4月,及不滿當局禁止他聯絡妻子卡羅萊才離開日本。

日本放送協會引述消息報道,法國政府曾向戈恩發出兩本護照,原本均由戈恩的律師保管,但去年5月,律師向法庭申請允許戈恩持有其中一本。

而土耳其繼續調查戈恩被指經當地前往黎巴嫩一事,警方扣留七人,包括機師及機場員工,預料週四提堂。

