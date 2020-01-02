奧克蘭男子被搶電腦 追賊匪中途受傷不治

【KTSF 郭柟報導】

一名男子週二在東灣奧克蘭（屋崙）Montclair區一間咖啡店用電腦時被搶劫，男事主懷疑在追趕匪徒途中受傷，送院後不治，警方週三拘捕兩名涉案匪徒。

週三在案發現場，Mountain Boulevard 2000號路段的星巴克咖啡店暫停營業，門口有人擺放鮮花和信悼念死者。

警方表示，至少一名匪徒在週二早上約11時半，到事發的星巴克咖啡店搶走男事主的電腦，男事主一度起身追趕匪徒，匪徒之後坐車逃脫，事主事後被發現在街口轉角受傷倒地。

有目擊者表示，當時見男事主嘗試伸手打開車門，但是汽車突然加速，甩開事主，令事主頭部受重傷，血流滿面，事主送院後不治。

有附近商店老闆週三都提醒員工安全至上，東西沒了可以買過，但是人命就不行。

另外有居民表示，聽過之前在附近有類似案件發生，警方仍然調查本案當中。

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