奧克蘭男子被搶電腦 追賊匪中途受傷不治

一名男子週二在東灣奧克蘭(屋崙)Montclair區一間咖啡店用電腦時被搶劫,男事主懷疑在追趕匪徒途中受傷,送院後不治,警方週三拘捕兩名涉案匪徒。

週三在案發現場,Mountain Boulevard 2000號路段的星巴克咖啡店暫停營業,門口有人擺放鮮花和信悼念死者。

警方表示,至少一名匪徒在週二早上約11時半,到事發的星巴克咖啡店搶走男事主的電腦,男事主一度起身追趕匪徒,匪徒之後坐車逃脫,事主事後被發現在街口轉角受傷倒地。

有目擊者表示,當時見男事主嘗試伸手打開車門,但是汽車突然加速,甩開事主,令事主頭部受重傷,血流滿面,事主送院後不治。

有附近商店老闆週三都提醒員工安全至上,東西沒了可以買過,但是人命就不行。

另外有居民表示,聽過之前在附近有類似案件發生,警方仍然調查本案當中。

