美國駐伊使館遇襲 美國指伊朗要負全責

【KTSF 馮政浩報導】

伊拉克大批什葉派民兵示威者在大除夕衝擊美國大使館,美國指伊朗要對此負上全責,美國已緊急加派750美軍去防守,國防部透露未來幾日會調動3,000美軍到中東應對情況。

示威者通宵在使館前面紮營,又投擲石頭及焚燒車胎。

守衛美使館的海軍陸戰隊發射催淚彈及橡膠子彈,阻止示威者進一步行動,伊拉克的警察和其他保安部隊在現場也有出現。

示威者是不滿美國戰機日前轟炸伊拉克境內有伊朗背景的什葉派武裝組織”人民動員力量”的據點,殺死了25人。

而美軍指,美國此舉是要報復一名美國承包商在民兵的火箭砲攻擊中喪生。

其後示威者聲稱,美方應該已經聽到聲音,因此自行離開。

在大除夕日間,大批民兵與民眾遊行到美領館前面示威,有人在領館外圍採取破壞行動,更有十幾名示威者破門闖進大使館接待處。

美國已經緊急加派750名美軍士兵去協助防衛,並準備在未來幾天調動多3,000美軍到中東戒備,美軍阿帕奇直升機也在使館上空盤旋戒備。

特朗普總統指責伊朗是事件的幕後黑手,他表示他不想和伊朗開戰,但會做好準備。

特朗普說:”我想(戰爭)對伊朗是不好的,事件不會拖很長,因此我認為不會(有戰爭)發生,我想伊朗不想發生,很快會過去。”

伊朗最高領袖哈梅內伊表示,如果特朗普是有邏輯的人,就知道他在伊拉克、阿富汗等地犯下大罪,因此這些國家對他憎恨。

