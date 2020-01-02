香港警方指警員驅趕人群時 警棍打到頭部無可避免（視頻）

【有線新聞】

民陣遊行期間，香港有警員驅趕人群時，用警棍打向人頭部，警方指人會郁動，打到頭未必可以避免，又說便衣警員制服疑犯時，要求他們出示委任證是不可能。

元旦遊行期間，一批便衣警員到盧押道滙豐銀行對開制服一人，警方指，當時有人破壞銀行，便衣警員手持防暴槍戒備，防暴警察增援，噴胡椒噴劑，用警棍打一個男人的頭。

香港警隊行動部高級警司汪威遜解釋稱：”武力使用指引上是指用警棍應盡量打大肌肉、打手、打腳，但你要明白我現在用的警棍，對付一個人時，人是活物、他會動的，他的手也會移來移去做其他事，當他到那個位時，我們要打到他的手，他縮了，有一下打到，我相信未必完全可避免。”

到夜晚一名便衣警員在旺角通菜街遇襲。警方指，他當時在附近防止罪案，但被人認出施襲，頭及手受傷送院。

一批戴口罩、持警棍的人要求圍觀的人離開，警方指這些場面經常出現，亦不時有人要求出示委任證。

汪威遜說：”我們拘捕壞人時，兩隻手都捉著他，那個是人來的，他會糾纏、反抗，再加上旁邊有人過來搶犯、傷害你時，難道我說你等一等不要動，我再拿委任證出來，不可能的。”

警方說委任證在可以的情況下會盡快展示，叫大家遇到這些情況，第一時間要遠離。

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