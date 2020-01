香港警方指警員驅趕人群時 警棍打到頭部無可避免（視頻）

【有線新聞】

民陣遊行期間,香港有警員驅趕人群時,用警棍打向人頭部,警方指人會郁動,打到頭未必可以避免,又說便衣警員制服疑犯時,要求他們出示委任證是不可能。

元旦遊行期間,一批便衣警員到盧押道滙豐銀行對開制服一人,警方指,當時有人破壞銀行,便衣警員手持防暴槍戒備,防暴警察增援,噴胡椒噴劑,用警棍打一個男人的頭。

香港警隊行動部高級警司汪威遜解釋稱:”武力使用指引上是指用警棍應盡量打大肌肉、打手、打腳,但你要明白我現在用的警棍,對付一個人時,人是活物、他會動的,他的手也會移來移去做其他事,當他到那個位時,我們要打到他的手,他縮了,有一下打到,我相信未必完全可避免。”

到夜晚一名便衣警員在旺角通菜街遇襲。警方指,他當時在附近防止罪案,但被人認出施襲,頭及手受傷送院。

一批戴口罩、持警棍的人要求圍觀的人離開,警方指這些場面經常出現,亦不時有人要求出示委任證。

汪威遜說:”我們拘捕壞人時,兩隻手都捉著他,那個是人來的,他會糾纏、反抗,再加上旁邊有人過來搶犯、傷害你時,難道我說你等一等不要動,我再拿委任證出來,不可能的。”

警方說委任證在可以的情況下會盡快展示,叫大家遇到這些情況,第一時間要遠離。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。