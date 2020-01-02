民陣發起元旦遊行 民陣估計遊行人數超103萬人

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民陣發起元旦遊行繼續爭取五大訴求，到下午5時半，因應警方要求終止遊行，民陣估計遊行人數超過去年6月9日的103萬人。

由2019行到2020，走過夏天、來到冬天，維園繼續是同一個畫面，口號亦無變，大會提早約20分鐘起步，隊頭除了有熟識的面孔”毋忘承諾”，還有一班新任區議員並肩同行。

有人行了無數次，有人就在新一年踏出第一步，雷生表示他以前駕駛的士，為生活沒有辦法，要兼顧家庭，以前是冷感的，指看到年輕人很奮勇的為香港，要多謝他們612的付出，不可以放棄他們。

不過這一步應如何走下去，香港人又願意行到何時？鍾先生就認為成立獨立調查委員會是基本。

今次遊行沿途有超過40個不同行業，新成立的工會擺街站，有玩音樂的、舞台藝術的、寵物界，連建築、鐵路等等，建築工會成員阿成指要搶回自己功能組別的票，做回工會自己的事。

隊頭下午4時到達終點遮打道行人專用區，同一時間，起點仍然逼滿人，到5時多民陣宣布因警方指有人”裝修”滙豐，所以要解散遊行。

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