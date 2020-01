民陣發起元旦遊行 民陣估計遊行人數超103萬人

【i-CABLE】

民陣發起元旦遊行繼續爭取五大訴求,到下午5時半,因應警方要求終止遊行,民陣估計遊行人數超過去年6月9日的103萬人。

由2019行到2020,走過夏天、來到冬天,維園繼續是同一個畫面,口號亦無變,大會提早約20分鐘起步,隊頭除了有熟識的面孔”毋忘承諾”,還有一班新任區議員並肩同行。

有人行了無數次,有人就在新一年踏出第一步,雷生表示他以前駕駛的士,為生活沒有辦法,要兼顧家庭,以前是冷感的,指看到年輕人很奮勇的為香港,要多謝他們612的付出,不可以放棄他們。

不過這一步應如何走下去,香港人又願意行到何時?鍾先生就認為成立獨立調查委員會是基本。

今次遊行沿途有超過40個不同行業,新成立的工會擺街站,有玩音樂的、舞台藝術的、寵物界,連建築、鐵路等等,建築工會成員阿成指要搶回自己功能組別的票,做回工會自己的事。

隊頭下午4時到達終點遮打道行人專用區,同一時間,起點仍然逼滿人,到5時多民陣宣布因警方指有人”裝修”滙豐,所以要解散遊行。

