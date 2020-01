【KTSF】

舊金山Fort Mason附近週二晚9點幾鐘,有兩名男子中槍受傷,其中一人危殆。

現瑒在Bay街夾Franklin街,警方接報到場發現,兩名男子中槍受傷,救護員隨即將傷者送院治理,其中一人情況危殆。

警方未公布關於案件及涉案人的資料。

